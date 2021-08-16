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Посольство России в Кабуле продолжило работу в штатном режиме

10:47
  • понедельник
  • 16 августа 2021

В дипмиссии заверяют, что угрозы нет

Угроз российскому посольству в Кабуле в настоящее время нет. Дипмиссия продолжает работать в штатном режиме, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
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"В настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - сказал посол в эфире Первого канала.

В ночь на 16 августа движение "Талибан" (запрещенная в России организация) захватило Кабул. Представители талибов объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну – по его словам, чтобы "предотвратить бойню".

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