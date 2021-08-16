Коронавирусом в России заболели еще 20765 человек

Выздоровел 15601 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20765 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 806 человек, выздоровел 15601 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1489. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1383 человека, в Подмосковье - 1362.

За весь период пандемии в стране выявлен 6621601 случай инфекции. Умерло 171305 пациентов. Выздоровели 5899917 человек.

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