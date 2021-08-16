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Талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле

11:00
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Обстановка в столице Афганистана спокойная

Внешний периметр российского посольства в Кабуле взяли под охрану боевики движения "Талибан" (запрещенной в России организации). Дипмиссия работает в штатном режиме, обстановка в афганской столице на удивление спокойная, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
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"В целом обстановка абсолютно спокойная, на удивление. Сегодня основные силы талибов мирно, спокойно вошли в Кабул. До этого было сделано предупреждение высшим руководством талибов всем своим отрядам: не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок", - сообщил Кабулов.

По словам спецпредставителя, за день до занятия Кабула руководство движения поручило Минобороны Афганистана обеспечивать безопасность в город, передает ТАСС.

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