Талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле

Обстановка в столице Афганистана спокойная

Внешний периметр российского посольства в Кабуле взяли под охрану боевики движения "Талибан" (запрещенной в России организации). Дипмиссия работает в штатном режиме, обстановка в афганской столице на удивление спокойная, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"В целом обстановка абсолютно спокойная, на удивление. Сегодня основные силы талибов мирно, спокойно вошли в Кабул. До этого было сделано предупреждение высшим руководством талибов всем своим отрядам: не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок", - сообщил Кабулов.

По словам спецпредставителя, за день до занятия Кабула руководство движения поручило Минобороны Афганистана обеспечивать безопасность в город, передает ТАСС.

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