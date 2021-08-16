Посольство России в Кабуле решило эвакуировать часть сотрудников

Россиянам в Афганистане рекомендуют не покидать дома

Российская дипмиссия в Кабуле отправит часть сотрудников в отпуска, некоторых эвакуируют. Россиянам в Афганистане советуют не привлекать к себе внимания, пока ситуация окончательно не прояснится.

"У нас относительно большое посольство в Афганистане, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом… чтобы не создавать слишком большое… присутствие", — сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

МИД советует российским гражданам в Кабуле без особой необходимости не покидать дома и не привлекать к себе внимания – пока ситуация в стране окончательно не прояснится, передает ТАСС.

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