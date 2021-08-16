На пляже под Челябинском поднялся песочный вихрь (видео)

Местные жители продолжили отдыхать как ни в чем не бывало
Смерч прошелся п пляжу в городе Миасс Челябинской области.
Необычное природное явление произошло на берегу озера Лесное. Очевидцам удалось заснять его на камеру. На кадрах можно заметить, как поток воздуха закрутил песок и плавательный матрас.
При этом никто из отдыхающих не запаниковал. Люди продолжили расслабляться на пляже. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Этим летом в Челябинской области стоит аномальная жара. Уже в середине мая в регионе стояла температура 33 градуса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram