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На пляже под Челябинском поднялся песочный вихрь (видео)

11:42
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Местные жители продолжили отдыхать как ни в чем не бывало

Смерч прошелся п пляжу в городе Миасс Челябинской области.

Необычное природное явление произошло на берегу озера Лесное. Очевидцам удалось заснять его на камеру. На кадрах можно заметить, как поток воздуха закрутил песок и плавательный матрас.

При этом никто из отдыхающих не запаниковал. Люди продолжили расслабляться на пляже. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Этим летом в Челябинской области стоит аномальная жара. Уже в середине мая в регионе стояла температура 33 градуса.

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