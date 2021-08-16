СМИ сообщили о крушении самолета афганских ВВС в Узбекистане

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В Узбекистане потерпел крушение самолёт с опознавательными знаками военно-воздушных сил Афганистана. Об этом сообщает Газета.uz.
По данным издания, катастрофа произошла в Шерабадском районе Сурхандарьинской области накануне вечером. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших.
В Минобороны Узбекистана заявили, что изучают сообщения о крушении самолета. Другой информации о случившемся пока нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram