СМИ сообщили о крушении самолета афганских ВВС в Узбекистане

Официального подтверждения этой информации пока нет

В Узбекистане потерпел крушение самолёт с опознавательными знаками военно-воздушных сил Афганистана. Об этом сообщает Газета.uz.

По данным издания, катастрофа произошла в Шерабадском районе Сурхандарьинской области накануне вечером. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших.

В Минобороны Узбекистана заявили, что изучают сообщения о крушении самолета. Другой информации о случившемся пока нет.

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