Россия возобновляет полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Ограничения снимут 27 августа

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Полеты возобновятся с 27 августа 2021 года. Такое решение было принято исходя из эпидемиологической обстановки в вышеперечисленных странах.

Кроме того, с 27 августа Россия в три раза увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта – в Хургаду и Шарм- эш-Шейх.

Ранее Россия возобновила авиасообещние с Соединенными Штатами, Италией, Кипром, Болгарией, Бельгией, Ирландией, Иорданией и Северной Македонией.

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