ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны подробности бегства президента Афганистана

12:03
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Гани сопровождали груженые деньгами машины

Набитые деньгами машины сопровождали президента Афганистана в аэропорт. Подробности бегства Ашрафа Гани из страны рассказали в посольстве России в Кабуле. По данным российских дипломатов, часть денег даже осталась на летном поле.
Талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле

"Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря дипмиссии Никиты Ищенко.

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена. Президент Ашраф Гани покинул страну – по его словам, чтобы "предотвратить бойню".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ашраф Гани
Ашраф Гани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.