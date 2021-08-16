Стали известны подробности бегства президента Афганистана

Гани сопровождали груженые деньгами машины

Набитые деньгами машины сопровождали президента Афганистана в аэропорт. Подробности бегства Ашрафа Гани из страны рассказали в посольстве России в Кабуле. По данным российских дипломатов, часть денег даже осталась на летном поле.

"Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря дипмиссии Никиты Ищенко.

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена. Президент Ашраф Гани покинул страну – по его словам, чтобы "предотвратить бойню".

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