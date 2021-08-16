Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни поймали на взятках

Он попался на растаможке авто

Исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало задержали за взятку в размере более одного миллиона рублей.

Как стало известно следствию, он вступил в сговор с пока неустановленными сотрудниками СЗТУ для для организации "серого" транзита через границу 20 автомобилей, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". В ближайшее время Розсыпало будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По информации "Пятого канала", Розсыпало занял должность и.о начальника службы год назад. За это время у него не было никаких результатов по борьбе с коррупционными проявлениями.

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