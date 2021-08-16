ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные устраняют последствия подтоплений в Керчи

12:27
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Техника перевозит людей по затопленным улицам

Последствия обрушившихся на Керчь ливней помогают устранять военные. В частности, военная техника перевозит людей через затопленные участки дорог, сообщил врио главы администрации города Святослав Брусаков.
Спасатели начали эвакуацию жителей Керчи из зон подтопления

"Задействованы все службы городского хозяйства, Минобороны и Росгвардии", - сказал Брусаков на заседании оперативного штаба.

Керчь едва оправилась от удара стихии 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков, из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, под водой оказались частные придомовые территории. Минувшей ночью на город вновь обрушился ливень. Действует штормовое предупреждение, подтоплены несколько улиц, приостановлено троллейбусное сообщение, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия наводнения в Керчи
Последствия наводнения в Керчи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.