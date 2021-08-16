Военные устраняют последствия подтоплений в Керчи

Техника перевозит людей по затопленным улицам

Последствия обрушившихся на Керчь ливней помогают устранять военные. В частности, военная техника перевозит людей через затопленные участки дорог, сообщил врио главы администрации города Святослав Брусаков.

"Задействованы все службы городского хозяйства, Минобороны и Росгвардии", - сказал Брусаков на заседании оперативного штаба.

Керчь едва оправилась от удара стихии 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков, из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, под водой оказались частные придомовые территории. Минувшей ночью на город вновь обрушился ливень. Действует штормовое предупреждение, подтоплены несколько улиц, приостановлено троллейбусное сообщение, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram