Путину доложили о восстановлении домов в Иркутской области

Президент провел встречу с Игорем Кобзевым

Восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений районов Иркутской области обсуждали в понедельник в Кремле. Владимир Путин провел встречу с главой региона Игорем Кобзевым.

По словам губернатора, большая часть работы уже выполнена. Вопрос с социальными выплатами полностью закрыт. Построены и введены в эксплуатацию 749 жилых помещений, а до конца года въехать в новые дома смогут еще 149 семей. Завершается обновление социальных объектов, в том числе в наиболее пострадавшем от паводка Тулуне, сообщает "ТВ Центр".

"Точно уже могу доложить, что по Тулуну мы вопросы, в основном, все закрываем, сегодня нет той напряжённости. Конечно, здесь помогли наши компании, государственные корпорации. Сейчас мы вместе с ними совместно строим школу", - заявил Кобзев.

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