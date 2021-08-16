В Якутии огонь вплотную подошел к электроподстанции

Под угрозой - несколько посёлков

В Якутии наращивают группировку спасателей для борьбы с лесными пожарами. К тушению привлекли уже 5 тысяч человек и почти 900 единиц спецтехники. Огнём охвачено около полутора миллионов гектаров леса, то и дело возникают новые очаги. Под угрозой - несколько посёлков, чтобы защитить их, специалисты расширяют противопожарные полосы.

По сухому сосновому бору огонь не ползет, а летит. Пожарные в этом секторе разделились на группы. Каждая отвечает за свою линию обороны – чтобы загнать пламя в ловушку.

В опасной зоне по-прежнему несколько таёжных посёлков, огонь по кустарникам и траве вплотную подошел к электроподстанции. Для защиты людей и их имущества в особо сложной ситуации применяют встречный пал – специалисты сами выжигают участки перед кромкой пламени, таким образом лишают природный пожар возможности двигаться вперед.

Для защиты Якутска спасатели проложили 70-километровую минерализованную полосу – работы заняли неделю. Сейчас в ликвидации пожаров в республике участвуют около пяти тысяч человек и почти 900 единиц техники. За сутки им удалось ликвидировать 11 пожаров, но ежедневно летчики-наблюдатели фиксируют новые очаги. А туда, где замечают облачность, направляют самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон". Установленное на борту оборудование стреляет пиропатронами и вызывает искусственные дожди.

В селе Бясь-Кюёль, которое спасателям отстоять не удалось, завершается расчистка территории. Пришедший из леса пожар уничтожил здесь 32 жилых дома – 6 из них многоквартирные. Пламя было настолько стремительным, что почти никто из жителей не сумел спасти даже часть вещей.

В Бясь-Кюёль уже завозят стройматериалы и проводят иженерно-изыскательские работы. Скоро здесь приступят к возведению новых домов – метраж в каждом здании восстановят 1 в 1. Погорельцам выплатили первичное пособие, размер ущерба в каждой семье подсчитывают. В Якутске из-за низкой облачности этим утром задержали около 40 рейсов. Это эффект дыма и тумана. Накануне в столице региона прошел сильный дождь.

Сильный дождь водители заметили и на трассах за пределами Якутска. Для местных жителей, которые страдают от дыма, и спасателей помощь природы сейчас актуальна как никогда.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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