ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

14:49
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Голосование пройдет в сентябре

Центризбирком утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Жеребьевку провели в понедельник на заседании комиссии.
Памфилова отметила высокую мотивированность участников предвыборного процесса

Первые три строчки в бланке достались КПРФ, партии "Зеленые" и ЛДПР. Единороссы займут пятое место, а следом - под шестым номером - будет указана недавно объединенная "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Замкнет список Партия пенсионеров. Голосование состоится уже через месяц, в общей сложности на него зарегистрированы 14 политических сил, сообщает "ТВ Центр".

"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждый кандидат, партия проводит в межвыборный период и в ходе кампании, и насколько эта работа находит отклики в сердцах наших избирателей. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы результат был абсолютно адекватен волеизъявлению наших граждан", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Жеребьевка в ЦИК по определению мест партий в избирательном бюллетене
Жеребьевка в ЦИК по определению мест партий в избирательном бюллетене
Жеребьевка в ЦИК по определению мест партий в избирательном бюллетене
Жеребьевка в ЦИК по определению мест партий в избирательном бюллетене
Жеребьевка в ЦИК по определению мест партий в избирательном бюллетене
Жеребьевка в ЦИК по определению мест партий в избирательном бюллетене
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.