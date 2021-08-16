ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

Голосование пройдет в сентябре

Центризбирком утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Жеребьевку провели в понедельник на заседании комиссии.

Первые три строчки в бланке достались КПРФ, партии "Зеленые" и ЛДПР. Единороссы займут пятое место, а следом - под шестым номером - будет указана недавно объединенная "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Замкнет список Партия пенсионеров. Голосование состоится уже через месяц, в общей сложности на него зарегистрированы 14 политических сил, сообщает "ТВ Центр".

"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждый кандидат, партия проводит в межвыборный период и в ходе кампании, и насколько эта работа находит отклики в сердцах наших избирателей. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы результат был абсолютно адекватен волеизъявлению наших граждан", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram