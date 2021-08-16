Собянин: Большой Каменный мост полностью открылся после капремонта

Его фактически разобрали и собирали заново

В центре Москвы после реконструкции полностью открыт Большой каменный мост. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте". Это первый капремонт с момента постройки моста в конце 30-х годов прошлого века. По сути, конструкцию разобрали и собирали заново. Работы завершены даже раньше положенного срока, причём движение транспорта и пешеходов полностью не прерывалось.

Одна из деталей, без которой не представить себе образ центра Москвы. Любимец всех фотографов. Отсюда прекрасный вид на Кремль, Храм Христа Спасителя, Дом на Набережной. Ну а прогулка по Большому каменному мосту - это ещё и самый быстрый способ попасть с Болотного острова и Большой Полянки в самое сердце столицы. Сложно представить, сколько он повидал событий за свою богатую историю.

Прошлым летом начался процесс масштабной реконструкции - любоваться красотами на время, конечно, стало сложно. Мешали строительные заграждения. И вот сегодня Большой Каменный мост вновь готов встречать всех гостей. Похвастаться обновлённым обликом получилось даже раньше запланированного срока.

"По сути, мост пришлось разбирать и собирать заново из новых деталей и элементов. Сложные работы шли всего 14 месяцев, причём без остановки движения транспорта и пешеходов. Мы постарались закончить работы намного раньше срока, поскольку Большой каменный мост - ключевая транспортная артерия в центре", - написал Собянин на своей странице в "Вконтакте".

Именно поэтому так важно было не лишать Москвы этого загруженного во всех смыслах сооружения, соединяющего два берега. Во время реконструкции по мосту продолжали ездить автомобили. Его просто технически разделили на две части. Пока одна половина функционировала, на второй под бой молотков и рёв пил круглосуточно велась колоссальная по своей сложности работа. Специалисты отреставрировали гранитную облицовку и ограждения. В порядок привели бетонные поверхности и металлоконструкцию моста. Важной деталью стала полная замена асфальтового покрытия и обновление исторических витражей. Строители, по сути, совершили настоящее чудо. В начале процесса реконструкции выяснилось, что некоторые элементы моста находятся в предаварийном состоянии.

"80 лет тому назад его построили и с этого времени его ни разу капитально не ремонтировали. Большинство конструкций морально и физически устарели. По большому счёту мост надо разобрать полностью и собрать уже из новых деталей и конструкций. Речь идёт о замене металлоконструкций, железобетонных перекрытий и так далее. Помимо прочего, это ещё и памятник культуры - поэтому, необходимы тщательные работы по восстановлению его облика", - говорил год назад Сергей Собянин.

Проект капитального ремонта Большого Каменного моста был разработан в 2019 году по решению мэра Москвы. Работали не только с целью облагородить фасад и придать переходу очарование новизны. Серьёзное внимание уделили безопасности, речь всё же идёт о транспортной артерии, которая проходит над водой.

"Работы велись не только с верхней части моста, но и были установлены поддонные сооружения и работа велась с реки. Большой Каменный мост не будет 100 лет подвержен никакому большому капитальному ремонту", - заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Капитальный ремонт Большого Каменного моста – это часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений столицы. За последние годы власти города обновили несколько сотен мостов, тоннелей и пешеходных переходов.

Александра Сергомасова, Филипп Швырёв. "ТВ Центр".

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