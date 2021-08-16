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Загадочный арт-объект на Болотной набережной вызвал споры у москвичей

15:08
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Жители гадают, что означает эта инсталляция

Во всем своем несовершенстве. На Болотной набережной красуется новый арт-объект, посвященный куску глины. Идея принадлежит скандальному швейцарскому художнику Урсу Фишеру. Работа уже побывала в Манхэттене и во Флоренции. У москвичей же скульптура вызвала неоднозначную реакцию. Что хотел сказать автор?
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Еще не завершился процесс монтажа, как вокруг большого творения начался ажиотаж. Гуляющие гадали - что это? Полагается ли изваянию хвост. А, может, приделают голову. Или вырастет еще что-то. Мысль, что это вполне себе законченное произведение, категорически не устраивала.

В абсолютном раздрае, смешении чувств, перебрав в голове все варианты, что же хотел сказать автор, тёрли глаза, меняли ракурс и даже советовались с друзьями - не показалось ли. 

Прогоняя от себя навязчивые ассоциации, прохожие на фоне арт-объекта фотографируются и фантазируют. Так или иначе, культурный объект надежно обосновался на Болотной набережной. На месте бывшей электростанции, возведенной в 1907 году, где вовсю создается новое городское культурное пространство — Дом культуры "ГЭС-2".

Автор творения - швейцарский художник Урс Фишер. Считается ярким представителем современного искусства. Композиция "Большая глина № 4" выставлялась дважды - на Манхэттене в 2015 и двумя годами позже во Флоренции. На площади Синьории, рядом с Давидом Микеланджело. Но нигде не продержалась дольше нескольких месяцев и была демонтирована. Долго ли скульптура простоит Москве, остается только догадываться. 

Урса Фишера публика клеймит за эпатажность, коллеги же называют "перфекционистом в области несовершенного". В 12-метровой скульптуре, отлитой из алюминия, автор изображает ком глины, которую только что разминал в руках. Символ незавершенности, преображения и становления. А кто не понял художественный замысел, тот, как говорится, сам виноват.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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Скульптура художника Урса Фишера на Болотной набережной
Скульптура художника Урса Фишера на Болотной набережной
Скульптура художника Урса Фишера на Болотной набережной
Скульптура художника Урса Фишера на Болотной набережной
Скульптура художника Урса Фишера на Болотной набережной
Скульптура художника Урса Фишера на Болотной набережной
Установка скульптуры швейцарского художника Урса Фишера на Болотной набережной
Установка скульптуры швейцарского художника Урса Фишера на Болотной набережной
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