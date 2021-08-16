Загадочный арт-объект на Болотной набережной вызвал споры у москвичей

Жители гадают, что означает эта инсталляция

Во всем своем несовершенстве. На Болотной набережной красуется новый арт-объект, посвященный куску глины. Идея принадлежит скандальному швейцарскому художнику Урсу Фишеру. Работа уже побывала в Манхэттене и во Флоренции. У москвичей же скульптура вызвала неоднозначную реакцию. Что хотел сказать автор?

Еще не завершился процесс монтажа, как вокруг большого творения начался ажиотаж. Гуляющие гадали - что это? Полагается ли изваянию хвост. А, может, приделают голову. Или вырастет еще что-то. Мысль, что это вполне себе законченное произведение, категорически не устраивала.

В абсолютном раздрае, смешении чувств, перебрав в голове все варианты, что же хотел сказать автор, тёрли глаза, меняли ракурс и даже советовались с друзьями - не показалось ли.

Прогоняя от себя навязчивые ассоциации, прохожие на фоне арт-объекта фотографируются и фантазируют. Так или иначе, культурный объект надежно обосновался на Болотной набережной. На месте бывшей электростанции, возведенной в 1907 году, где вовсю создается новое городское культурное пространство — Дом культуры "ГЭС-2".

Автор творения - швейцарский художник Урс Фишер. Считается ярким представителем современного искусства. Композиция "Большая глина № 4" выставлялась дважды - на Манхэттене в 2015 и двумя годами позже во Флоренции. На площади Синьории, рядом с Давидом Микеланджело. Но нигде не продержалась дольше нескольких месяцев и была демонтирована. Долго ли скульптура простоит Москве, остается только догадываться.

Урса Фишера публика клеймит за эпатажность, коллеги же называют "перфекционистом в области несовершенного". В 12-метровой скульптуре, отлитой из алюминия, автор изображает ком глины, которую только что разминал в руках. Символ незавершенности, преображения и становления. А кто не понял художественный замысел, тот, как говорится, сам виноват.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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