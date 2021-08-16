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Тестирование системы Face Pay началось на Арбатско-Покровской линии метро

15:10
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Услуга пользуется спросом

С понедельника участники тестовой группы могут оплачивать поездку лицом в метро на станциях Арбатско-Покровской линии, а до конца месяца - на Солнцевской и Калужско-Рижской линиях.

На минувшей неделе сервис Face Pay стартовал на Филёвской ветке. Буквально за несколько дней было зафиксировано около 1,5 миллиона таких проходов. Пользоваться услугой просто. В приложении Метро Москвы к номеру телефона надо привязать фото, банковскую карту и "Тройку". При подходе к турникету камера сканирует лицо и створки откроются, сообщает "ТВ Центр".

Тестируют в метро и другой проект - виртуальная "Тройка". В сентябре фокус-группа будет расширена, а еще будут добавлены абонементы — "Единый" на 90 и 365 дней для Москвы и области. Пользоваться этим сервисом тоже просто. В приложении Метро Москвы к электронному кошельку надо присоединить карту "Тройка" и к турникету придется прикладывать смартфон.

"Для нас этот проект очень важный тем, что время срабатывания считывания с вашего телефона вашей карты "Тройка" происходит даже быстрее, чем на обычной карте "Тройка", поэтому это позволит еще меньше сократить очереди у турникета и сделает ваш проход намного быстрее", - рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

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