Звери в московском ресторане: для волчицы и медведя ищут новый дом

В каком состоянии животные и готов ли ресторан расстаться со своими живыми экспонатами?

Волонтёры ищут новый дом для волчицы и медведя, которые уже 16 лет развлекают посетителей одного московского ресторана. Мини-зоопарк владельцы устроили прямо на территории заведения. Вот только правильно содержать лесных подопечных хозяева так и не научились.

Это заведение на востоке столицы поражает своим убранством. Кованые ворота с вензелями, у которых стоят старинные пушки. На территории элитные иномарки, вокруг беседки с живой изгородью, возле них – фигурки животных. Но владельцы, видимо, решили, что убранство должно быть еще дороже и богаче и завели настоящих животных. Правда, жилище волка и медведя оказалось попроще.

"Волк имеет дисплазию, скорее всего, задних конечностей. Вольер ограниченный. Он имеет ограниченную способность перемещаться, и мышцы, и суставы, скорее всего, атрофируются. У медведя не видны такие повреждения, потому что медведь имеет более густую шерсть и это не так заметно", - рассказал зоозащитник организации Helpni Василий Русов.

В тесных клетках животные обитают с 2005-го года. Карина Сонис рассказывает: волчица отбилась от стаи, месячный медвежонок остался без матери. Животные не выжили бы в дикой природе, поэтому женщина с мужем забрали их в 2003 году. Ветеринарные заключения инспектору Росприроднадзора хозяйка предоставила. Документы о праве собственности и только на медведя. Акты об уровне шума, а также составе воздуха и вовсе датированы 2012-м годом. А ведь МКАД всего в сотне метров.

Дикие животные не опасны для посетителей – клетки огорожены забором. Но загоны со зверями источают неприятный запах, который приманивает мух и других насекомых. Это точно не добавляет санитарной чистоты заведению общепита. Зоозащитники предлагают хозяйке улучшить условия для медведя и волчицы.

На призыв зоозащитников забрать медведя откликнулись 4 организации. Волонтеры выбрали заповедник в Калужской области. Там ветеринары оценят физическое, психическое состояние и способность животного обитать в дикой природе. Если косолапый не сможет выживать там, его оставят в просторном вольере, где условия максимально приближены к естественной среде обитания.

Волчицу готов принять реабилитационный центр в Подмосковье. Все эти заведения специализируются на конкретных видах животных. И за годы работы доказали: в их компетентности можно не сомневаться. Карине Сонис пообещали показать места содержания и пускать к зверям в любое удобное для нее время.

Стороны обменялись номерами телефонов, чтобы уже в ближайшие дни начать согласовывать передачу. Если женщина передумает, специалисты Росприроднадзора отправят протокол осмотра в Природоохранную прокуратуру. Она, в свою очередь, может подать иск. И суд принудительно заберет животных.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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