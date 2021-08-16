В Минпросвещения назвали формат нового учебного года

Все меры по защите от ковида должны быть соблюдены
Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате – очно.
Об то заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Дистанционная форма не рассматривается, однако регионы должны предпринять все меры по защите здоровья в условиях пандемии.
"Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями <…> Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", - отметил министр.
Ранее в Минобразования заявили, что привитые от коронавируса студенты начнут учебный год в очном формате.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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