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В Минпросвещения назвали формат нового учебного года

12:40
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Все меры по защите от ковида должны быть соблюдены

Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате – очно.

Об то заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Дистанционная форма не рассматривается, однако регионы должны предпринять все меры по защите здоровья в условиях пандемии.

"Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями <…> Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", - отметил министр.

Ранее в Минобразования заявили, что привитые от коронавируса студенты начнут учебный год в очном формате.

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