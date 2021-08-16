Россия втрое увеличила число рейсов на курорты Египта

Разрешение начнет действовать с 27 августа

Число регулярных авиарейсов из России на курорты Египта увеличивается втрое. Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Количество рейсов по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эль-Шейх вырастет с 5 до 15 в неделю. Также из российских аэропортов, которые возобновили обслуживание международных рейсов, разрешено выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям, говорится в сообщении оперштаба.

Возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Россия разрешила с 9 августа. Однако право выполнять их 5 раз в неделю получила только авиакомпания "Россия". Это вызвало недовольство других участников рынка.

С начала августа допуски Росавиации к регулярным рейсам в курортные города Египта получили восемь российских авиакомпаний. Из Москвы летают "Аэрофлот", "Победа" и S7. Из регионов - "Россия", S7, "Уральские авиалинии", AZUR air, Smartavia и Nordwind, передает "Интерфакс".

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