Собянин рассказал о завершении капитального ремонта Большого Каменного моста

Ремонт стал первым с момента постройки моста в 1938 году

Большой Каменный мост открылся после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Остров Балчуг ждут большие перемены. Завершаем комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера. Готовимся открыть дом культуры "ГЭС-2" в отреставрированном здании исторической электростанции. Увидеть всю эту красоту можно с Большого Каменного моста. Сегодня он полностью открылся после капитального ремонта", - написал мэр на своей странице в "Вконтакте".

Он отметил, что работы велись на протяжении 14 месяцев. При этом движение транспорта и пешеходов по мосту не останавливалось.

По словам Собянина, ремонт моста стал первым с момента постройки в 1938 году.

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