Пловец из Москвы умер в Териберке

Мужчине стало плохо во время заплыва

Московский турист погиб после заплыва в селе Териберка в Мурманской области.

Инцидент произошел 15 августа. 49-летнему мужчине стало плохо в акватории бухты Корабельной. Пловца незамедлительно подняли на борт лодки для оказания помощи. Однако спустя время мужчина скончался.

Следственный комитет начал проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент в Териберке +8 градусов. Село стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан".

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