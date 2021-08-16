Пловец из Москвы умер в Териберке

Мужчине стало плохо во время заплыва
Московский турист погиб после заплыва в селе Териберка в Мурманской области.
Инцидент произошел 15 августа. 49-летнему мужчине стало плохо в акватории бухты Корабельной. Пловца незамедлительно подняли на борт лодки для оказания помощи. Однако спустя время мужчина скончался.
Следственный комитет начал проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящий момент в Териберке +8 градусов. Село стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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