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Захарову шокировали кадры из аэропорта Кабула

13:24
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Люди падают из самолетов

Кадры с падающими из американских самолетов афганцами, снятые в аэропорту Кабула, шокировали официального представителя МИД России. Мария Захарова отметила, что в силу специфики работы ей приходится смотреть новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах.
Посольство России в Кабуле решило эвакуировать часть сотрудников

"Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди. Предположительно, афганцы пытались бежать, зацепившись за шасси воздушного судна. В аэропорту Кабула царит хаос: западные страны пытаются эвакуировать сотрудников дипмиссий, а вход в аэропорт штурмуют желающие сбежать от "Талибана" (запрещенной в России организации) афганцы.

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