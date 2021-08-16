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Каждая пятая компания уволила непривитых сотрудников

13:41
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Половина не знает, что делать с антипрививочниками

Каждая пятая российская компания, в которой действует требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников, уволила или отстранила от работы непривитых сотрудников.

Таких компаний в стране оказалось 16%. Часть организаций не знает, как поступить с такими сотрудниками. А 5 % сказали, что антипрививочников уже уволили, хотя формально это незаконно.

В каждой третьей компании не стали применять санкции к отказникам и закрыли квоту в 60% другими сотрудниками. Всего лишь в 8,3 % организаций не зафиксированы отказы от коронавирусной прививки, пишет Forbes.

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