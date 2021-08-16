Россия не увидела угрозы союзникам в Центральной Азии из-за талибов

Но ОДКБ примет все меры для их защиты в случае обострения ситуации на границе

В ОДКБ не видят прямой угрозы союзникам России в Центральной Азии из-за прихода талибов* к власти в Афганистане. Тем не менее, расслабляться нельзя, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Нет ни одного факта, говорящего об обратном. Но это не означает, что мы должны расслабляться, поскольку в такой хаотичной ситуации, когда идет смена режима, всегда возникает ниша для других международных террористических организаций, которые могут в перспективе представлять угрозу безопасности наших союзников, мы исходим из этого понимания", - сказал Кабулов в эфире Первого канала (цитата по "Интерфаксу").

В свою очередь генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в организации пока не видят пока необходимости в задействовании механизмов ОДКБ для помощи Таджикистану. Тем не менее, организация примет все меры в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном.

@Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ОДКБ.

* - движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено.

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