Жертвами наводнения на черноморском побережье Турции стали 70 человек

Десятки пропали без вести

Проливные дожди и сели в провинциях на черноморском побережье Турции стали причиной гибели десятков жителей. По последним данным, число жертв увеличилось до 70, десятки числятся пропавшими без вести.

В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. Более 1700 человек эвакуированы. Без электричества остались около 400 населенных пунктов, блокировано движение по автодорогам.

Днем ранее сообщалось о 64 погибших. Также сообщалось, что пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын, пишет газета Hürriyet Daily News.

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