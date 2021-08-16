МакSим отказалась лечиться дома

Певицу положат в реабилитационный центр

Певицу МакSим (Марину Абросимову) положат на реабилитацию в Подмосковье.

Артистку выписали из больницы три дня назад. Предполагалось, что долечиваться она будет дома. Однако МакSим сама настояла на том, чтобы ее положили в реабилитационный центр.

После непродолжительной встречи с родными певицу положили в подмосковный реабилитационный центр. По данным telegram-канала Mash, она пробудет в нем 21 день. Специалисты будут проводить с МакSим дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

МакSим попала в больницу с 40% поражением легких в середине июня. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, затем состояние артистки ухудшилось.

В начале августа певица пришла в себя и начала дышать самостоятельно через кислородную маску. 13 августа МакSим выписали из больницы.

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