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МакSим отказалась лечиться дома

14:11
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Певицу положат в реабилитационный центр

Певицу МакSим (Марину Абросимову) положат на реабилитацию в Подмосковье.

Артистку выписали из больницы три дня назад. Предполагалось, что долечиваться она будет дома. Однако МакSим сама настояла на том, чтобы ее положили в реабилитационный центр.

После непродолжительной встречи с родными певицу положили в подмосковный реабилитационный центр. По данным telegram-канала Mash, она пробудет в нем 21 день. Специалисты будут проводить с МакSим дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

МакSим попала в больницу с 40% поражением легких в середине июня. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, затем состояние артистки ухудшилось.

В начале августа певица пришла в себя и начала дышать самостоятельно через кислородную маску. 13 августа МакSим выписали из больницы.  

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