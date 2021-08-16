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Российский МИД заявил о плане "Б" по ситуации в Афганистане

14:05
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Но работает Россия пока по плану "А"

Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что для внешнеполитического ведомства стал неожиданностью столь быстрый захват власти в Афганистане запрещенным в России террористическим движением "Талибан".
Более 60 стран выступили с заявлением по ситуации в Афганистане

"У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце. Но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону. Мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию", - сказал дипломат.

Они при этом добавил, что прогнозы Москвы по поводу подготовленной американцами афганской армии были слишком оптимистичными.

15 августа "Талибан" объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. В ночь на 16 августа было сообщено, что война в стране закончена, Кабул был сдан без боя.

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