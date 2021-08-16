Паралимпиаду в Токио проведут без зрителей

Официально об этом будет объявлено в ближайшее время

Как сообщило в понедельник агентство Киодо со ссылкой на источник в оргкомитете, зрителей не пустят на летние Паралимпийские игры в Токио, которые начнутся 24 августа и продлятся до 5 сентября.

Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время, когда состоится заседание правительства Японии и администрации Токио.

Ранее поступала информация, что болельщиков могут пустить в центральной префектуре Сидзуока - при условии частичной заполняемости.

В прошлую пятницу в Японии зафиксировали очередной суточный максимум заражений COVID-19 - 20293 случая.

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