ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Паралимпиаду в Токио проведут без зрителей

14:11
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Официально об этом будет объявлено в ближайшее время

Как сообщило в понедельник агентство Киодо со ссылкой на источник в оргкомитете, зрителей не пустят на летние Паралимпийские игры в Токио, которые начнутся 24 августа и продлятся до 5 сентября.
Путин встретился с паралимпийской сборной России

Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время, когда состоится заседание правительства Японии и администрации Токио.

Ранее поступала информация, что болельщиков могут пустить в центральной префектуре Сидзуока - при условии частичной заполняемости.

В прошлую пятницу в Японии зафиксировали очередной суточный максимум заражений COVID-19 - 20293 случая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Трибуны на Олимпиаде в Токио
Трибуны на Олимпиаде в Токио
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.