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Обнаружены тела всех погибших в крушении Ми-8 на Камчатке

14:27
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Трое из них пока остаются в вертолете

На Камчатке обнаружены тела всех восьмерых погибших в катастрофе вертолета Ми-8. Тела трех пассажиров и, предположительно, черный ящик, находятся в корпусе затонувшей машины.
Тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

"Обнаружены уже тела всех погибших. Часть из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине около 120 метров… Посещение Курильского озера по понятным причинам ограничено и, скорее всего, как минимум неделю, эти ограничения продлятся", - сказал в видеообращении в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ранее были подняты тела пятерых погибших, в том числе командира экипажа. Военные продолжают искать обломки, все основные части вертолета обнаружены. Решается вопрос, как извлечь машину на поверхность.

МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро утром 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, восемь человек спаслись, передает "Интерфакс".

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