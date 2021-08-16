ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена на газ в Европе вновь обновила рекорд

14:23
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Резкий скачок составил 2,5%

После решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины цена на газ в Европе обновила исторический максимум, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Уточняется, что цена впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров.

Аналитики отмечают, что утром на хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса составляла почти 550 долларов. Когда были объявлены итоги аукциона, она резко подскочила примерно на 2,5%.

"Газпром" на сентябрь выкупил только 4% из предложенного Киевом объема допмощностей. В предыдущие же месяцы он приобретал их все.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газ в Европе
Газ в Европе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.