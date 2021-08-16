Цена на газ в Европе вновь обновила рекорд

Резкий скачок составил 2,5%

После решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины цена на газ в Европе обновила исторический максимум, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что цена впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров.

Аналитики отмечают, что утром на хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса составляла почти 550 долларов. Когда были объявлены итоги аукциона, она резко подскочила примерно на 2,5%.

"Газпром" на сентябрь выкупил только 4% из предложенного Киевом объема допмощностей. В предыдущие же месяцы он приобретал их все.

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