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В Крыму вынесли приговор организаторам террористической ячейки

14:43
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Они вели вербовку местных жителей

В Крыму вынесли приговоры четырем организаторам и участникам ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости".
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Деятельность структурного подразделения группировки организовали на территории Алушты Ленур Халилов и Руслан Месутов. К ним присоединились Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров.

Они проводили собрания, вели вербовку местных жителей.

Уголовное дело возбудили по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Месутов и Халилов получили по 18 лет колонии, Кантимиров – 12 лет, Нагаев – 13 лет.

В законную силу приговор пока не вступил.

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