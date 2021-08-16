Сильные ливни вновь накроют юг России

Непогода также затронет Сибирь и Северо-Запад России

Проливные дожди пройдут в ряде регионов России 16 и 17 августа.

Непогода ожидается на юге России: в Крыму, на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Также сильные дожди прольются в Сибири (Тува, Красноярский край, Иркутская область) и на Северо-Западе (Карелия, Новгородская, Ленинградская и Псковская области).

"На востоке Крыма в течение дня ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления до 15-20 метров в секунду", - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Юг России все еще находится во власти стихии. Синоптики предсказали региону очередной "библейский потоп".

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