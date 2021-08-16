В Туле от коронавируса умерла двухмесячная девочка

Заболевание развивалось очень быстро
За минувшую неделю в Тульской области от COVID-19 скончались 55 пациентов. Это в том числе двухмесячная девочка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав.
"Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", - сказано в комментарии ведомства.
Уточняется, что девочка находилась под патронажным наблюдением после выписки из роддома. Смерть была установлена на дому бригадой скорой помощи.
Как сообщили в областном Минздраве, умершая - самая юная из скончавшихся от COVID-19 жителей региона.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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