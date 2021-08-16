ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Плавучую нарколабораторию обнаружила полиция в Подмосковье

15:07
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Владелец судна задержан

Плавучую нарколабораторию оборудовали злоумышленники на речном судне в Подмосковье. В ней производили наркотик мефедрон. Владелец судна задержан.
У протаранившего остановку в Москве водителя нашли наркотики

"По имеющейся информации, синтетический наркотик мефедрон производился на буксире-толкаче, пришвартованном у пристани на Клязьминском водохранилище в городе Долгопрудном", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, владелец плавсредства - 40-летний житель Москвы. С судна изъяты химические реактивы и приспособления для изготовления наркотика. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Катер полиции
Катер полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.