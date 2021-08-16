Плавучую нарколабораторию обнаружила полиция в Подмосковье

Владелец судна задержан

Плавучую нарколабораторию оборудовали злоумышленники на речном судне в Подмосковье. В ней производили наркотик мефедрон. Владелец судна задержан.

"По имеющейся информации, синтетический наркотик мефедрон производился на буксире-толкаче, пришвартованном у пристани на Клязьминском водохранилище в городе Долгопрудном", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, владелец плавсредства - 40-летний житель Москвы. С судна изъяты химические реактивы и приспособления для изготовления наркотика. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, передает РИА Новости.

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