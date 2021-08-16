ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Камчатке создадут горячую линию для туристов

15:21
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Многие отменяют туры после катастрофы с Ми-8

После крушения вертолета с туристами на Курильском озере губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать специальную горячую линию для путешественников. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона, передает РИА "Новости".
Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

В администрацию, уточнил Солодов, регулярно поступают обращения от тех, кто хочет отменить туры из-за катастрофы с Ми-8.

"Продумайте, как эта горячая линия может функционировать - будет ли это раздел на общей горячей линии или дополнительный номер телефона", - сказал губернатор.

Ми-8 разбился на Камчатке на прошлой неделе - борт резко потерял высоту и рухнул в воду. Погибли восемь человек. После этого на полуострове решили пересмотреть туристические маршруты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Туристы на Камчатке
Туристы на Камчатке
Поисковые работы на Камчатке
Поисковые работы на Камчатке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.