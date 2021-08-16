На Камчатке создадут горячую линию для туристов

Многие отменяют туры после катастрофы с Ми-8

После крушения вертолета с туристами на Курильском озере губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать специальную горячую линию для путешественников. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона, передает РИА "Новости".

В администрацию, уточнил Солодов, регулярно поступают обращения от тех, кто хочет отменить туры из-за катастрофы с Ми-8.

"Продумайте, как эта горячая линия может функционировать - будет ли это раздел на общей горячей линии или дополнительный номер телефона", - сказал губернатор.

Ми-8 разбился на Камчатке на прошлой неделе - борт резко потерял высоту и рухнул в воду. Погибли восемь человек. После этого на полуострове решили пересмотреть туристические маршруты.

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