Названы имена наставников юбилейного сезона шоу "Голос"

Ведущий на проекте не сменился

Ведущим юбилейного, десятого сезона шоу "Голос" будет, как и прежде, Дмитрий Нагиев. А в коллективе наставников произошли изменения: его вернули к "золотому составу", сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Кресла наставников в юбилейном, 10-м сезоне шоу "Голос" займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин - золотой состав жюри, с которого все начиналось", - говорится в сообщении.

Студию, в которой пройдут съемки, по случаю юбилея обновили. К слепым прослушиваниям допущены вокалисты, успешно прошедшие предварительные кастинги - это около 120 человек. В их числе и 18 участников, которые прошли отбор в прошлом сезоне, но не успели выступить на слепых прослушиваниях.

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