Захарова отметила нежелание США нести политическую ответственность

В данном случае речь идет о ситуации в Афганистане

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на протяжении десятилетий американское руководство снимает с себя ответственность за свои геополитические эксперименты в Афганистане.

Спикер внешнеполитического ведомства опубликовала у себя в Telegram выдержки из обращений к афганцам 40-го президента США Рональда Рейгана в 1983, 1984 и 1985 годах.

"Каждая речь содержала в себе обязательный пассаж с приветствием к "борцам за свободу" в Афганистане", - отметила Захарова.

Так, в выдержках, в частности, говорится, что моджахеды "представляют собой движение коренного населения", которое призвано "бросить вызов иностранной военной силе, угрожающей их религии и самому их образу жизни".

"Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут", - добавила дипломат.

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