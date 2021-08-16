Россия назвала условие исключения "Талибана" из списка террористов

Всё зависит от оценки СБ ООН

Запрещенную в России организацию "Талибан" потенциально могут убрать из списка террористических, когда все члены Совбеза ООН убедятся, что новые власти Афганистана ведут себя цивилизованно. Об этом сообщил глава 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов

"Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новые власти готовы вести себя, условно говоря, цивилизовано. Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется - с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. После этого официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена. Таким образом власть в стране перешла талибам.

"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России.

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