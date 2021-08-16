"Закончил позорно": в МИД России подвели итог правления Гани

А обещал народу Афганистана "жизнь положить"

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем в телеобращении к афганскому народу глава государства утверждал, что готов "жизнь положить до последнего". А сам бежал из страны. Это именно позорное бегство, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека", — заявил представитель Кремля в интервью телеканалу "Звезда". Кабулов подчеркнул, что Гани не покинул страну, а именно "самым позорным образом" бежал.

По мнению спецпредставителя президента, Ашраф Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за бегство из страны. При этом Кабулов подчеркнул, что в настоящий момент российская сторона не видит ни одного факта угрозы со стороны талибов (участников запрещенной в России организации). По его словам, если сравнивать коллег и партнеров, то талибы гораздо более договороспособны.

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