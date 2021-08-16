ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Закончил позорно": в МИД России подвели итог правления Гани

15:56
  • понедельник
  • 16 августа 2021

А обещал народу Афганистана "жизнь положить"

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем в телеобращении к афганскому народу глава государства утверждал, что готов "жизнь положить до последнего". А сам бежал из страны. Это именно позорное бегство, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Российский МИД заявил о плане "Б" по ситуации в Афганистане

"Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека", — заявил представитель Кремля в интервью телеканалу "Звезда". Кабулов подчеркнул, что Гани не покинул страну, а именно "самым позорным образом" бежал.

По мнению спецпредставителя президента, Ашраф Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за бегство из страны. При этом Кабулов подчеркнул, что в настоящий момент российская сторона не видит ни одного факта угрозы со стороны талибов (участников запрещенной в России организации). По его словам, если сравнивать коллег и партнеров, то  талибы гораздо более договороспособны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Президент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.