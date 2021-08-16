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Главу Минздрава Шри-Ланки уволили за "лечение" COVID-19 колдовством

15:52
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Она публично использовала "волшебное зелье"

Министра здравоохранения Шри-Ланки Павитру Ванняраччи сняли с должности за использование "волшебных зелий" для борьбы с распространением COVID-19, передает Agence France-Presse.
ВОЗ проведет дополнительные исследования происхождения коронавируса

Уточняется, что в январе Ванняраччи публично использовала полученное от колдуна "волшебное зелье". Правда, после этого она все равно заразилась и проходила лечение в реанимации.

Также стало известно о том, что министр вылила в реку горшок со "святой водой" - так она пыталась остановить пандемию.

Ванняраччи при этом останется в составе правительства: она возглавила министерство транспорта.

Всего в Шри-Ланке заразились 355 тысяч человек, умерли 6096 пациентов.

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