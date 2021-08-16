Максим Галкин назвал мерзким новый арт-объект в центре Москвы

Телеведущий не оценил скульптуру Урса Фишера, которую временно разместили на Болотной набережной

Телеведущего Максима Галкина ужаснула скульптура швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4", которую временно установили в центре Москвы на Болотной набережной недалеко от нового культурного пространства ГЭС-2.

"Это реально ужасно, отвратительно, мерзко! Там нет реально никакого смысла, никакого искусства. Почему никто не скажет, что такие художники - это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы", - не сдержал эмоций муж Аллы Пугачевой.

12-метровую инсталляцию, которая представляет собой комок глины из алюминия, привезли из Флоренции. Ранее арт-объект украшал площадь перед Палаццо Веккьо. По замыслу создателя, "Большая глина №4" посвящена "осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека".

Галкин, комментируя скульптуру в инстаграме, назвал объект "кошмаром". "Да простит меня Урс Фишер и фонд [фонд V-A-C], который это ставит", - отметил он.

Видео: реакция Максима Галкина

Многие российские знаменитости поддержали Максима:

"Тот случай, когда автора не понесло, а пронесло", - написал Денис Клявер.

"А вдруг это изображено семейство жаб в период брачных игр", - предположил юморист Михаил Грушевский.

"Ой, мать моя! Навалил от души", - пишет Елена Воробей.

"Максим! Спасибо за предупреждение, что это не навсегда. Ну и за то, как талантливо, легко и остроумно рассказано о шедевре", - сообщила Марина Зудина.

"Караул", - заявила Ирина Салтыкова.

Подробнее об арт-объекте смотрите репортаж ТВЦ:

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