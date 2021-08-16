Карпин не вызвал Дзюбу в сборную на ближайшие матчи

В начале сентября команду ждут три игры

В понедельник в эфире телеканала "Матч ТВ" был озвучен состав сборной России по футболу на первые матчи под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

В список не попал нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который был капитаном команды на прошедшем этим летом чемпионате Европы.

Таким образом, 32-летний форвард не сыграет за сборную во встречах с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (Москва, 7 сентября).

Свой выбор в линии нападения Карпин остановил на Федоре Смолове ("Локомотив"), Антоне Заболотном (ЦСКА) и Константине Тюкавине ("Динамо").

⚡️ Состав сборной России на сентябрьские матчи против Хорватии, Кипра и Мальты



В команде Смолов, Тюкавин, Захарян, Максименко, но нет Дзюбы ����



Желаем удачи нашим парням ���� pic.twitter.com/iZE33X5dVl — Матч ТВ (@MatchTV) August 16, 2021

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram