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Карпин не вызвал Дзюбу в сборную на ближайшие матчи

16:02
  • понедельник
  • 16 августа 2021

В начале сентября команду ждут три игры

В понедельник в эфире телеканала "Матч ТВ" был озвучен состав сборной России по футболу на первые матчи под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
Возглавивший сборную Карпин ушел из "Ростова"

В список не попал нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который был капитаном команды на прошедшем этим летом чемпионате Европы.

Таким образом, 32-летний форвард не сыграет за сборную во встречах с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (Москва, 7 сентября).

Свой выбор в линии нападения Карпин остановил на Федоре Смолове ("Локомотив"), Антоне Заболотном (ЦСКА) и Константине Тюкавине ("Динамо").

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