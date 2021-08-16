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Талибы начали аресты в Кабуле

16:20
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Город был захвачен 15 августа

Представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что талибы начали аресты в Кабуле - задерживают тех, кого считают причастными к преступлениям.
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"Никому не разрешается входить в дома бывших чиновников, требовать от них машины и угрожать им. К ним будут относиться серьезно, они подвергнутся серьезным преследованиям", - написал Муджахид.

Ранее он заявил, что мирные жители Кабула находятся в безопасности.

Талибы заняли Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и сбежал из страны. В настоящее время покинуть Афганистан пытаются еще тысячи человек.

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