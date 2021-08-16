На государственные испытания вышла новая подлодка "Магадан"

Будет произведена оценка управляемости корабля на разных ходовых глубинах

Как сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей", в понедельник начались государственные испытания третьей дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан" для Тихоокеанского флота.

"В течение недели специалистам предприятия предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов", - сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Уточняется при этом, что будет произведена оценка управляемости корабля на разных ходовых глубинах. После этого "Магадан" вернется на предприятие для ревизии.

Всего на "Адмиралтейских верфях" строится серия из шести подлодок модернизированного проекта 636. Первая субмарина "Петропавловск-Камчатский" передана заказчику в декабре 2019 года.

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