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Телеведущий Евгений Попов: Необходима единая система мониторинга ситуации с безнадзорными животными

16:40
  • понедельник
  • 16 августа 2021

К проблеме нужно подойти комплексно, заявил журналист

Журналист Евгений Попов провел встречу с волонтерами приюта для бездомных собак в районе Солнцево Западного округа Москвы. Во время мероприятия он заявил, что считает важным решить проблему безнадзорных животных, передает АГН "Москва".

"С одной стороны, важно обезопасить жителей от возможных нападений, с другой – позаботиться о самих животных, уберечь их от жестокого обращения. Считаю, что в России необходима комплексная система, которая могла бы помочь в решении этой задачи", - уверен Попов.

Журналист предложил создать единую систему мониторинга ситуации и работы в данном направлении в регионах.

"Со своей стороны, как журналист, с удовольствием приму участие в информационных кампаниях, которые помогут популяризировать идеи гуманного обращения с животными", - сказал он.

 

Во встрече с Евгением Поповым также приняла участие певица, актриса и телеведущая Илона Броневицкая. Она сама возглавляет некоммерческую организацию, которая занимается отловом, стерилизацией и содержанием бездомных собак.

"Очень большая надежда на журналистов: они могут донести до россиян мысль, что надо ответственно относиться к своим домашним питомцам. Необходимо соблюдать элементарные правила: не заводить бойцовских собак, если не умеешь с ними обращаться, серьезно относиться к стерилизации своих питомцев, чтобы сократить число беспризорных животных", - отметила певица.

Еще одной актуальной проблемой является настороженное отношение жителей к взрослым животным – к сожалению, сегодня их редко забирают из приютов. Как рассказал директор учреждения в Солнцево Дмитрий Садов, в год удается пристроить всего около 60 питомцев из 1500, которые живут там сейчас. Необходимо изменить мнение людей о таких собаках: независимо от возраста, каждой из них нужен заботливый хозяин и дом. И в этом могли бы помочь медийные лица, к чьему мнению прислушивается аудитория.

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