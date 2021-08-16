В отеле в Барселоне произошел взрыв

Это случилось на улице Рамбла
Каталонские правоохранительные органы сообщили в Twitter о взрыве в одном из отелей в центре Барселоны.
"Исключается теракт. Речь может идти о использовании пиротехники на улице", - сказано в сообщении.
Уточняется, что серьезных травм никто не получил. Серьезного ущерба зданию тоже нет.
Как передает 20 Minutos, взрыв произошел на улице Рамбла в гостинице Petit Palace Boquería Garden. Постояльцев эвакуировали.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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