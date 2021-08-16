"Аэрофлот" отказался от полетов над Афганистаном

Самолеты авиаперевозчика будут облетать территорию страны

Ситуация в Афганистане - в центре внимания участников экстренного заседания Совбеза ООН. Оно проходит в эти минуты в штаб-квартире организации. То, что сейчас творится в исламской республике - лучше всего описывается словами хаос и паника. На фоне стремительного захвата власти талибами*, и бегства американского военного контингента, тысячи мирных граждан пытаются всеми возможными способами покинуть страну.

*"Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.

Как стало известно в понедельник, самолеты "Аэрофлота" будут облетать территорию Афганистана. Об этом изданию РБК сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. "Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты Аэрофлота будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок", - сказал он. Облетать Афганистан также будет и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo.

Жуткие кадры из кабульского аэропорта, напоминающие фильм-катастрофу. Сотни афганцев в надежде улететь из страны пытаются взять самолеты штурмом. Все погранпереходы в Афганистане уже находятся под контролем талибов. Единственный свободный путь - по воздуху. Но и он оказывается доступен лишь немногим. Организованно вывозят только дипломатов и иностранных граждан. Всем остальным желающим спастись, а это тысячи людей, американцы и их союзники такого шанса не предоставляют.

- Этим людям грозит реальная опасность. Мы не можем выйти из аэропорта, мы не верим "Талибану".

И этот страх заставляет людей идти на безумные поступки. Они бегут к военно-транспортным самолетам США, которые один за другим взмывают в небо. Кто-то машет руками в надежде, что их возьмут на борт. Кто-то цепляется за обтекатели шасси, рассчитывая улететь хоть так.

Итог такого полета вполне закономерен и хорошо виден вот на этих кадрах. При наборе высоты людей сдувает встречным потоком ветра, и они падают вниз. Уже сообщается от трёх погибших. Но их, скорее всего, гораздо больше. Жертвы есть и на земле. Несколько человек погибли в давке, когда американские военные усмиряли толпу афганцев, стреляя над головами мирных людей.

В итоге тысячи граждан Афганистана, многие из которых все эти годы помогали американцам, и которым теперь грозит реальная опасность, Вашингтон оставил за бортом. Хотя из-за океана и звучали обещания всех спасти. Много было разговоров и про хорошо подготовленную афганскую армию, которая разбежалась, не оказав "Талибану" никакого сопротивления. Спешно покинули страну и генералы. И президент, который через соцсети объяснил свой поступок вот так: "Если бы я остался, огромное количество наших соотечественников столкнулись бы с разрушением Кабула. Это была бы огромная гуманитарная катастрофа для шестимиллионного города. Поэтому, чтобы избежать кровопролития, я решил, что лучше уйти".

Оправдываться теперь приходится и Вашингтону. Потому как победоносный уход американских войск из Афганистана в итоге превратился в позорное бегство. Западная пресса проводит параллели с похожими событиями, произошедшими во время войны во Вьетнаме. Приводит в пример советские войска, которые, действительно, уходили из Афганистана с поднятой головой, а не удирали со всех ног. И задается главным вопросом - а зачем США вообще была нужна эта война?

"Мы пришли в Афганистан с одной целью - разобраться с теми, кто устроил нападение на США 11 сентября 2001 года. За эти 20 лет мы привлекли этих людей к ответственности. Мы значительно сократили угрозу, которую представляла "Аль-Каида" (запрещенная в России террористическая организация). То есть мы выполнили наши цели", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

На фоне того, что сейчас происходит в Афганистане, доводы госсекретаря Блинкена звучат, конечно, отнюдь не убедительно. Все эти двадцать лет американцы насаждали там свой уклад жизни. Прививали демократию, пытаясь переформатировать страну. На это были потрачены десятки миллиардов долларов. А в итоге стоило Вашингтону только вывести войска, созданная ими конструкция рассыпалась за считанные дни. Именно столько, что, конечно, стало неожиданностью для всех, талибам понадобилось времени, чтобы взять весь Афганистан под контроль. Так что ни о какой победе тут не может быть и речи. На чем настаивает даже главный рупор демократической партии - телеканал CNN: "Сокрушительное поражение и хаотическое отступление США в Афганистане — это политическая катастрофа для Джо Байдена. Неспособность президента организовать срочный и упорядоченный уход ещё больше пошатнёт раздираемое кризисами правление и запятнает его наследие.

Сам Байден, как сообщает американская пресса, в ближайшие несколько дней должен выступить с обращением к нации по поводу Афганистана. А пока он собирается с мыслями, более 60 стран приняли совместное заявление, в котором призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана для его граждан. Талибы в ответ заявили, что людям ничего не угрожает. Обстановка в Кабуле сейчас спокойная. Это подтвердили и в российском посольстве, которое одно из немногих продолжает свою работу в афганской столице.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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