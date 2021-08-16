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Олег Леонов отправил властям камень от снесенного дома в центре Москвы

17:18
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Он должен стать напоминанием, что спасением и сохранением старой Москвы нужно заниматься сейчас

В Департамент культурного наследия Москвы передали обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения в столице.

Акцию устроили урбанисты и жители города, в том числе куратор проектов "ЛизаАлерт" Олег Леонов. Он заявил, что фрагмент кладки должен стать напоминанием для властей, что спасением и сохранением старой Москвы нужно заниматься прямо сейчас, иначе может быть поздно.

Властям также передали письмо, под которым подписалось почти восемь тысяч москвичей, с требованием предоставить охранный статус 20 старинным постройкам, сообщает АГН "Москва".

"Для меня, как и для большинства жителей столицы, слова о сохранении духа старой Москвы имеют особый смысл. Мы выросли на этих улицах, каждый дом для нас особенный, и мы хотим спасти и сохранить их все. Москвичи с особенным чувством относятся к родным улицам. Тысячи горожан приходили к нам, чтобы оставить свою подпись, предлагали варианты зданий, которые нужно спасти, у людей действительно болит душа за город", - прокомментировал Леонов.

Он отметил, что статус объектов культурного наследия защитит уникальные московские сооружения от нерадивых хозяев и "дизайнерского ремонта".

Видео: статус объектов культурного наследия получат 20 зданий в центре Москвы

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