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Путин поручил контролировать цены на материалы для БАМа

17:18
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Глава государства ожидает от кабмина доклада

В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства отмечено, что необходимо контролировать цены на материалы при модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба.
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"Осуществлять контроль за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей", - сказано в тексте.

Глава государства до 15 октября ожидает доклада о ситуации с ценами в рамках этого проекта.

При этом до 1 октября кабмин должен представить предложения о поправках в законодательство, по которым регионы смогут предоставлять заключившим с РЖД договоры организациям права использовать примыкающие участки недр местного значения для добычи полезных ископаемых без проведения аукционов.

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