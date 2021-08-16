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S7 может начать полеты в Египет в сентябре

17:44
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Допуски к регулярным рейсам в курортные города Египта получили восемь российских авиакомпаний

Авиакомпания S7 может уже в сентябре начать полеты в Египет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"S7 Airlines приветствует решение российских властей об увеличении числа допусков к полетам в Египет. Ожидаем публикации официальных документов в соответствии с процедурами", - добавили в S7.

С начала августа допуски Росавиации к регулярным рейсам в курортные города Египта получили восемь российских авиакомпаний. Это в том числе "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии".

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